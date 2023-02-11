18 признаков «энергетических вампиров» и 3 приема самозащиты

Энергетические вампиры — это женщины или мужчины, которые, намеренно или нет, выкачивают вашу эмоциональную энергию. Пока вы терпеливо его выслушивали, выражали симпатию, говорили слова поддержки, он тем временем заполнял исходящей от вас позитивной энергией пустоту у себя внутри или компенсировал ею бушующую внутри злость и зависть.

Существует множество причин, по которым человек начинает эмоционально высасывать окружающих, включая психические расстройства, определенные личностные качества, пережитые в прошлом психологические травмы. При этом некоторые люди, в первую очередь обладающие высоким уровнем эмпатии, особенно уязвимы перед лицом энергетических вампиров, являясь для них, по сути, идеальными жертвами.

Как вычислить энергетического вампира среди своего окружения

Вы никогда не узнаете его ни с первого взгляда, ни со второго, потому что внешне такой человек ничем не выделяется. Ориентироваться можно в основном на свои личные впечатления: после общения с ним вы чувствуете себя перевозбужденным, раздраженным, испытываете стресс или же ощущаете апатию и упадок сил.

Поначалу энергетические вампиры обычно кажутся чрезвычайно, даже слишком открытыми и дружелюбными. Поэтому неудивительно, что вас тянет к такому персонажу, вы готовы с ним сблизиться, взять под свое крыло, особенно если он жалуется на какие-то свои проблемы и несчастья. Это, кстати, очень популярный среди энергетических вампиров «заход» — вызвать у потенциальной жертвы жалость и сочувствие.

Вот несколько распространенных признаков, характерных для энергетического вампира

Он всегда говорит о себе больше, чем о ком-либо еще. В его жизни постоянно происходит какая-то драма. У него виктимная ментальность — он всегда винит во всем других людей и никогда не берет ответственность на себя. Он пессимистичен и ревнив. Он требует очень много внимания к себе. Он постоянно нуждается в эмоциональной поддержке. Он хочет, чтобы вы всегда играли по его правилам и на его условиях. В первую очередь это касается вашей доступности — если вы ему нужны, вы просто не можете быть заняты чем-то еще. Он ждет, что вы возьмете на себя ответственность за его жизнь. Он использует чувство вины, чтобы манипулировать вами и заставлять делать то, что он хочет.

Как вычислить энергетического вампира в коллективе

Представьте очень распространенную ситуацию: вы сидите в дружеской компании, общаетесь, шутите, хохочете, словом, приятно проводите время. В комнату заходит кто-то знакомый, желающий присоединиться к вашему веселью. И вдруг становится тихо, хохот замолкает, разговор становится каким-то натянутым… Про таких людей обычно говорят: «Пришел N и обломал весь кайф». Этот N, конечно же, энергетический вампир.

Вот другие признаки присутствия энергетического вампира в коллективе

Люди стараются избегать общего разговора, в котором он участвует. Он задает неудобные личные вопросы в присутствии других людей. Если он вступает в общую беседу, она неминуемо начинает вращаться вокруг его тяжелой жизни. Он отвергает любые, даже самые очевидные и разумные, решения своих проблем, предложенные окружающими. Он склонен преуменьшать проблемы окружающих. Он любит оговаривать других людей. Он всегда вклинивается в чужие разговоры. Социальные нормы и личные границы для него пустой звук. Он любит выделять кого-то одного из компании и «прицепляться» именно к нему.

Можно также заметить, что в присутствии энергетического вампира у всех как-то портится настроение и характер, даже самые кроткие и мягкие в общении люди становятся раздражительными и саркастичными.

Энергетические вампиры, кто они?

Не существует какого-то одного отдельного типа личности, характерного для энергетического вампира. Ментально и эмоционально опустошить вас способны разные люди по разным причинам.

При этом, как объясняют специалисты, у энергетических вампиров часто наблюдается созависимый тип личности. Это означает, что такому человеку трудно ощутить собственную самодостаточность, ему тяжело оставаться наедине с самим собой, поэтому, чтобы заполнить свою внутреннюю пустоту, ему нужны другие люди.

Кроме созависимости, к «вампирскому» поведению склонны те, у кого еще в детстве сформировался избегающий или тревожный тип привязанности. Люди с избегающим типом привязанности стремятся к близости, но при этом боятся ее, а люди с тревожным типом привязанности страшатся того, что их предадут и бросят.

Свою роль также могут играть психические нарушения, такие как депрессия, тревожное расстройство или маниакальная стадия биполярного расстройства, во время которой человек навязчиво ищет внимания и эмоциональной поддержки. Кроме того, к неуважению чужих чувств и нарушению личных границ склонны люди с нарциссическим, истерическим или пограничным расстройством личности.

Ну или просто на вашем пути повстречался человек, который неосознанно пытается с вашей помощью возместить и компенсировать перенесенные в прошлом психологические травмы, оставившие у него в душе незаживающие раны и сделавшие его токсичным для окружающих.

Идеальные жертвы энергетических вампиров

В первую очередь это эмпаты — люди с высоким уровнем эмпатии, то есть особенно чувствительные к эмоциям других людей, обладающие повышенной способностью к сочувствию и сопереживанию. А это как раз то, чем «питаются» вечно несчастные энергетические вампиры.

Если вы эмпат, то присущее вам стремление помочь попавшим в беду ставит вас в опасное положение. Вам необходимо научиться различать тех, кому ваша помощь и сочувствие действительно приносят пользу, и тех, кто просто с удовольствием принимает их, и дальше ничего не происходит.

Кроме того, на степень защищенности от энергетических вампиров влияет ваше психическое состояние. Если вы в депрессии, страдаете от повышенной тревожности, если вы переживаете горе, — все это делает вас эмоционально уязвимым. Вы просто не в состоянии ставить и удерживать твердые границы, не дающие вампиру выкачивать вашу эмоциональную энергию.

Как защититься от энергетического вампира

Встреча с таким человеком не должна оставлять в вас единственное желание — пойти и заснуть, чтобы прийти в себя. Вот некоторые рекомендации, которые помогут защитить свою энергию.

1. В разговоре ведите себя уверенно, напористо и жестко

Например, сказать «Давайте вернемся к обсуждению моей точки зрения на этот вопрос» — вежливый способ не дать энергетическому вампиру перетянуть разговор на себя.

2. Расширяйте личное пространство

Если энергетический вампир набился вам в близкие друзья и общение с ним сводит вас с ума, пора действовать. Выражаться нужно ясно и недвусмысленно, но проявляя уважение. Например, можно сказать: «Ты такой классный, но слишком энергичный для меня, я просто за тобой не успеваю. Не хочу тебя обидеть, но давай снизим градус нашей дружбы, будем видеться пореже, мне нужно побыть наедине с собой».

3. Учитесь говорить «нет»

Это может быть трудно, особенно если вы привыкли избегать конфликтов и идти на поводу у других людей в ущерб себе. «Нет» — это выставление жестких границ, которые нужно поддерживать, иначе энергетический вампир легко за них перейдет.

Если вы не хотите идти с этим человеком «выпить чашечку кофе», то просто скажите нет. Возможно, он попытается вызвать в вас чувство вины, потому что вы лишили его возможности в очередной раз высосать вашу энергию, но это будет хорошим напоминанием о том, почему, собственно, вы решили ему отказать.