Установите границы. Осознайте, что нарцисс пойдет на все, чтобы получить от вас то, что ему нужно.

Не ждите от родителя больше, чем он может дать. Постоянная надежда на то, чего никогда прежде не случалось, только изматывает и оставляет чувство разочарования.

Прислушивайтесь к себе, осознавайте границы своих эмоциональных возможностей и не давайте себе их пересекать. Если вы чувствуете, что с вас хватит, разрешите себе хотя бы временно не общаться с токсичным родителем.

Напоминайте себе, что ваш нарцисс получит только то, с чем вы сами захотите расстаться.

Не стоит его намеренно провоцировать или не соглашаться с ним. Это ему только на руку.

Никогда не воспринимайте его критику как истину. Нарциссы используют слова как оружие или инструменты, с помощью которых они подчиняют других своей воле. Знайте себе цену.

Установите свои правила общения с родителем и требуйте от него их соблюдать. Например, это может быть запрет на звонки в рабочее время или запрет на визиты без предупреждения.

Учитесь терпению. Слушайте, но эмоционально не вовлекайтесь, пропускайте все мимо ушей.

Не приносите собственную семью в жертву требованиям и желаниям нарцисса.