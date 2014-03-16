Тесты
Главная / Стиль жизни / Диета для мозга
36 811

Диета для мозга

Развить память, улучшить концентрацию внимания и реакцию можно в любом возрасте. Помогут в этом не новые научные достижения и даже не чудо-таблетки. Все, что нужно мозгу, уже присутствует в продуктах питания. Осталось лишь разобраться в его вкусовых пристрастиях. Для этого мы обратились к диетологам и составили список самых важных для мозга питательных веществ.
Здоровье и красота 
Диета для мозга
Поведенческое старение: как с ним боротьсяПоведенческое старение: как с ним бороться520665«Отец целует 9-летнюю дочь в губы»«Отец целует 9-летнюю дочь в губы»507386Мы сожалеем, что стали родителями: истории трех матерейМы сожалеем, что стали родителями: истории трех матерей512010

Для тонуса

Больше всего мозг нуждается в витаминах группы В. Именно они обеспечивают работу нервной системы, улучшают внимание, способность концентрироваться, память и общее психическое состояние. Диетологи считают их просто незаменимыми для творческих людей и называют «креативными витаминами» за их благотворное влияние на умственные способности.

Где искать: На первом месте по содержанию витаминов группы В горох, он улучшает все функции мозга. На втором — овсяная каша: она работает как антидепрессант и помогает от бессонницы. Далее по списку: грецкие орехи, неочищенный рис, зеленые овощи, мясо, молочные продукты.

Для ясности ума

Старение мозга — это процесс постепенного повреждения его клеток свободными радикалами. От их деятельности нарушается проходимость между нейронами, клетки окисляются и погибают, существенно снижая умственные способности. Большую роль в замедлении этого процесса играют антиоксиданты, а именно витамины С и Е.

Где искать: фрукты и овощи. Витамином Е особенно богат авокадо. Чуть меньше его в миндале, семечках льна и тыквы, а также в зеленых листьях салата. Из этих ингредиентов получится прекрасный салат: смешайте авокадо, листья любого салата, миндаль и семечки, добавьте ложку кунжутного масла. Диетологи советуют включить этот салат в свой ежедневный рацион.

Рекордсмены по содержанию витамина С ягоды — клубника, смородина, малина. Много (даже больше, чем в цитрусовых) этого антиоксиданта в броколли.

Совет: забудьте про обычное рафинированное масло, в нем нет ничего полезного. Витамин Е содержится только в натуральном масле холодного отжима. То же можно сказать и о злаках: каши быстрого приготовления переработаны химическим путем, им нечем с нами поделиться. Все полезные вещества присутствуют только в цельных злаках.

Что делать, чтобы память не подводила 

Вода. Недостаток воды в организме плохо влияет на работу мозга: мы с трудом концентрируемся и плохо запоминаем новую информацию. Восемь стаканов воды в день вполне могут исправить ситуацию. Пейте ее мелкими глотками, концентрируясь на приятных ощущениях, стараясь прочувствовать, как вода буквально оживляет ваше тело.

Гинкго билоба — весьма популярное средство для лечения проблем с памятью в восточных странах. Это растение улучшает циркуляцию крови, благодаря чему мозг получает большее количество кислорода и питательных веществ, а также защищает структуру мозга от повреждения.

Розмарин за счет содержащейся в нем карнозиновой кислоты улучшает способность к запоминанию на 18%. Даже запах розмарина может повысить работоспособность.

Для интеллекта

Магний, железо и цинк — важнейшие помощники в работе мозга. Магний улучшает кровообращение, а вместе с ним умственную деятельность, и отлично помогает справляться со стрессами. Цинк влияет на концентрацию внимания, железо помогает развивать математические способности.

Мозг любит жиры. Они помогают ему поддерживать умственную деятельность, улучшают память и интеллект. Все жиры, как известно, делятся на вредные и полезные. Например, у жирной курицы с картофелем фри нет ничего общего с жирной сельдью и льняным маслом. Первые — источники животных жиров, от которых мозг может в прямом смысле «заплыть жиром», а вот вторые очень важны, поскольку они источник незаменимых полиненасыщенных жирных кислот омега-3. Старческое слабоумие, рассеянный склероз и болезнь Альцгеймера развиваются на фоне дефицита именно этого вещества.

Где искать: магний присутствует в авокадо, орехах, цельных злаках, артишоках, фасоли, сушеных абрикосах, изюме, яблоках, чесноке, грейпфрутах и чечевице (с ее помощью, кстати, лечится любая анемия). Железом богато мясо птицы, печень и злаки. Цинк содержится в семечках тыквы и морепродуктах.

Полезные жиры содержатся в рыбе (сельдь, лосось, сардины, тунец, семга), рыбьем жире, льняном, кунжутном и арахисовом масле. Например, всего 100 г рыбы и столовой ложки растительного масла в день достаточно, чтобы обеспечить мозг достаточным количеством омега-3.

Что есть на завтрак, обед и ужин 

«Пусть мы все и устали это слышать от диетологов, но все же: лучшая диета (и для мозга в том числе) — это сбалансированное питание. Все просто: если организму не хватает каких-то микроэлементов, он «забирает» их у мозга, начисто подчищая его резервные запасы», — объясняет диетолог Марианна Трифонова. Чтобы этого не допустить, важно соблюдать следующие принципы.

Завтрак: начинайте утро с каши, сваренной на молоке с низким содержанием жира. Такой завтрак богат углеводами, а значит, телу вы обеспечите силу и выносливость, желудок надолго сохранит чувство насыщения, да и хорошее настроение будет легче сберечь.

Обед: чтобы повысить работоспособность и улучшить память, в середине дня съедайте рыбу или мясо, на гарнир — темный рис.

Ужин: вечером обязательно нужно съесть йогурт, творог или выпить кефир. Белки укрепят мышцы, а полезные жиры повысят стрессоустойчивость мозга.

Диета для мозга

Для оптимизма

Подавленное настроение нередко можно объяснить элементарным недостатком марганца. Этот микроэлемент диетологи называют «хранителем оптимизма» — он уменьшает раздражительность, помогает синтезу клеток головного мозга и влияет на скорость передачи информации. Проще говоря, благодаря марганцу мы быстрее соображаем и чувствуем себя спокойнее и увереннее.

Где искать: грубая растительная пища (капуста, кожура бобов, фруктов и овощей), свекла, цельное зерно, крупы и зелень. Эти продукты также содержат клетчатку, которая, как известно, организмом не усваивается, зато неплохо прочищает кишечник.

Чем заесть стресс 

Если вы привыкли заедать стресс, заедайте его чем-нибудь полезным, например горьким шоколадом, миндалем, ягодами или мясом.

Натуральный шоколад содержит теобромин, магний, витамины Е и В2, помогает снять раздражение, умиротворяет и способствует выработке эндорфина — гормона счастья.

Миндаль также содержит магний и витамин Е, однако он более калорийный, так что употреблять его следует малыми дозами — по 50 г, то есть всего по горстке в день.

Мясо спасает от усталости и повышает выносливость. Главное, выбирать нежирную говядину, баранину и крольчатину.

Когда мы испытываем стресс, активно расходуется витамин С, поэтому будут полезны ягоды или цитрусовые. В особенно трудные периоды диетологи советуют употреблять эти продукты буквально каждый час.

Для спокойствия

Способность противостоять стрессам во многом зависит от возможности гипофиза производить антистрессовые гормоны. Повышенная возбудимость и раздражительность может объясняться тем, что гипофиз испытывает острую нехватку витамина Е, витаминов группы В, особенно В5, В2, холина и магния.

Причиной раздражительности и повышенной утомляемости может быть и дефицит фолиевой кислоты.

Где искать: авокадо, миндаль, чечевица, овсянка, зеленые листья салата, творог, молоко, пшеничные отруби, тыквенные и кунжутные семечки, миндаль, кедровые орехи, шпинат, фасоль и финики. Фолиевая кислота содержится в зеленых овощах — стручковой фасоли, зеленом горошке.

Наши эксперты

Марианна Трифонова — диетолог, главный врач клиники «Эмеральд».

Римма Мойсенко — врач высшей категории, физиотерапевт и диетолог, создатель центра эстетической медицины «Риммарита».

Читайте также
10 правил здорового питания, которые может соблюдать каждый

10 правил здорового питания, которые может соблюдать каждый

Словосочетание «здоровое питание» многих пугает и ассоциируется с овощами на пару или постной куриной грудкой. На самом деле все не так страшно. Не нужно отказываться от любимых продуктов, и даже можно позволять себе лакомства. Главное, не забывать о чувстве меры и балансе питательных веществ.

Циркадные ритмы: когда лучше вставать, есть, работать и заниматься фитнесом?

Циркадные ритмы: когда лучше вставать, есть, работать и заниматься фитнесом?

Циркадные ритмы — это внутренние ритмы нашего организма, которые регулируются Солнцем. Оказывается, наши циркадные ритмы меняются, когда мы становимся старше: для каждого возраста есть оптимальные часы, когда лучше всего вставать, работать или заниматься фитнесом.

Все статьи этого досье
Текст: Наталья Удонова
Источник фотографий: Getty Images
Загрузка...
новое на сайте
Авторизуйтесьчтобы можно было оставлять комментарии.


Мозг любит жиры, как и все мы) чтобы как-то предотвратить деменцию, купила маме супер омегу 3-6-9 эвалар, так как сказать усиленный комплекс, чтоб уж наверняка. Она прям посвежела, гулять больше стала.. она и так молодец, за питанием следит, зарядка каждое утро, но тут еще лучше стала
Psy like0

Хорошо помогает глицин д3 шипучий, с ним на много память стала лучше, внимательность, работоспособность повысилась, утро начинаю именно с него, просто растворяю в стакане и пью - заряд энергии на весь день.
Psy like0

Расскажите,кто худел на окталии. Поделитесь своим мнением и результатами)
Psy like0
Сегодня читают
Psychologies приглашает
Журналы Psychologies

теперь доступны в Google Play

СКАЧАТЬ
новый номерНОЯБРЬ 2020 №55
172Подробнее
psychologies в cоц.сетях
досье
  • Мозг: меняем жизнь, меняя мышлениеМозг: меняем жизнь, меняя мышлениеКак было бы здорово, если бы был пульт, способный перематывать пленку жизни назад. Нажал на кнопку — вернулся в прошлое и поступил иначе, сделал другой выбор. Увы, такого пульта нет. Хорошая новость в том, что он и не понадобится, если мы научимся совершать правильный выбор в моменте. И это вполне реально. Как? Об этом мы рассказали на второй ежегодной конференции Psychologies Day, которая прошла 25 октября 2019 года. В этом досье мы собрали наиболее интересные статьи о возможностях нашего мозга. А через год, в октябре 2020, мы расскажем еще больше интересного! До встречи на Psychologies Day 2020! Все статьи этого досье
Все досье

спецпроекты
iPhone/ipad-версия журнала

Интерактивная версия журнала
для iPad, iPhone, iPod и Android

16+
журнал Psychologies

Ваш любимый журнал в удобном
и travel-форматах

16+
Оформить подписку
МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ ТЕСТЫ

Любимые тесты от журнала
PSYCHOLOGIES всегда с вами

16+
e W w s m P g p
Нет ничего увлекательнее, чем разгадывать загадки, заданные человеку его собственной природой. Наши эмоции и чувства, творчество и воображение, внимание и мышление, темперамент и характер, поведение и мотивы наших поступков – тому, что стоит за всем, посвящены статьи на нашем сайте
16+