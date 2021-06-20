Материнская травма: зачем женщины рушат жизни дочерей?

Безропотность, пассивность, неспособность отстаивать свои границы — эти качества, сильно мешающие жить хорошо, могут передаваться из поколения в поколение, от одной женщины к другой, считает психолог Беттани Уэбстер.
В книге «Обретение внутренней матери» она рассказывает о механизме передачи материнской травмы и объясняет, почему некоторым матерям хочется видеть дочерей слабыми и тихими.
А еще делится стратегиями, которые мы можем использовать, чтобы исцелить себя и не дать нашим детям пережить ту же боль.
Материнская травма: что это?
Материнская травма возникает у тех женщин, которые растут в патриархальных семьях и которым с детства внушают: «рожать детей — твое предназначение», «если тебе с трудом дается материнство, с тобой что-то не так», «мало успеваешь — сама виновата».
Такое давление со стороны родителей и окружения вызывает у женщины сильное беспокойство, эмоциональную боль, гнев, депрессию. И если не проработать этот негативный опыт, он будет неосознанно передан детям — через пассивные (а иногда агрессивные) формы эмоционального отчуждения. Лишь признав то, что мы пережили, мы можем все изменить.
Сочувствие, которое мешает
Как правило, дочери сильнее, чем сыновья, сочувствуют материнской травме и ее нереализованности. Они воспринимают мать как жертву мужского пренебрежения. И это провоцирует девочек принимать боль на себя, что приводит к токсичному слиянию и мешает жить счастливой жизнью.
Часто это происходит бессознательно. Чтобы не лишиться любви и поддержки самого значимого человека, дочь присваивает себе ограничивающие установки. Это некое подобие преданности и залог эмоционального выживания.
Девочка может думать, что реализовать свой потенциал до конца опасно, так как в этом случае мать отвергнет ее. Она интуитивно понимает, что ее полное самоопределение вызовет горе и ярость матери, поскольку той пришлось жертвовать собой.
Сострадание к матери, желание угодить ей и страх конфликта могут убедить дочь в том, что безопаснее быть незаметной и не высовываться.
Слабая дочь как лекарство
Многие матери и сами поддерживают такое положение вещей. Когда-то им говорили, что женщины должны быть успешными, но не слишком; сексуальными, но не слишком; сильными, но не слишком; умными, но не слишком, и так далее.
Теперь эти установки передаются следующему поколению девочек. Для глубоко травмированной женщины слабая дочь — идеальное лекарство от несчастий, так как она поддерживает в матери иллюзию обладания силой без необходимости проделывать непростую работу по саморазвитию и исцелению травмы.
Если же дочь сильная, успешная, счастливая и реализованная, травмированная мать вынуждена столкнуться с задачей прорабатывать свою непрожитую боль самостоятельно.
Внешне она может демонстрировать спокойствие и доброжелательность, но под этим фасадом сквозит эмоциональная депривация, проявляющаяся главным образом в присутствии дочери, на которую мать проецирует свои травмы.
Подспудный посыл таков: «Твое самоопределение неприемлемо». Мать может воспринимать его как предательство, личное оскорбление, затаенную злобу. Она может бессознательно давить на дочь, чтобы та не выступала, преуменьшала свои страдания, ограничивала свои амбиции и соглашалась на меньшее — делала все то, к чему принуждали в молодости мать.
Как проявляется давление матери?
Все перечисленные ниже пункты характеризует одно: мать стремится получить власть и контроль над дочерью. В патриархальной парадигме ей пришлось отказаться от личной силы, теперь она стремится обрести ее иными способами.
- Мать выплескивает на дочь негативные эмоции.
- Она игнорирует дочь, но использует ее как нарциссическое расширение для привлечения внимания к себе.
- Мать не нуждается в дочери, когда та не соглашается с ее убеждениями. Кто не с нами — тот против нас.
- Мать устраивает истерики: проявляет открытую враждебность, запугивает, склонна к вспышкам ярости, убегает и хлопает дверью, применяет физическое насилие.
- Манипуляции: холодное отчуждение, соперничество с дочерью, ревность, стравливание с другими членами семьи, неприкрытые угрозы и оскорбления, критика, замаскированная под невинную «обратную связь», саркастический юмор и так далее.
Что делать?
Когда мы осознаем и «перевариваем» правду о том, что нам пришлось пережить в детстве, мы начинаем видеть мать как отдельного человека, личность со своей историей и своими уроками, которые она должна извлечь.
Мы перестаем воспринимать материнскую дисфункциональность, боль и ограничения как свои и понимаем, что они не имеют к нам никакого отношения. Мы начинаем отделять материнское отношение к нам от чувства самоценности.
Это необходимо для истинного самоопределения и самоактуализации. Этот процесс требует мужества, стойкости и упорства. Чтобы сделать первые шаги на этом пути, ответьте на несколько вопросов.
- Ощущаете ли вы влияние «патриархальной ловушки» в своей жизни и жизни знакомых женщин? (Есть ли там установки «Быть успешной, но не слишком», «Красивой, но не слишком» и так далее?)
- Вспомните свое детство. Как в вашей семье относились к проявлениям негативных эмоций? Их принимали или избегали? Как эти паттерны принятия/подавления эмоций влияют на вас сейчас?
- Как распределялись силы между вами и матерью в детстве? Что менялось по мере вашего взросления? Знакомо ли вам сочувствие к матери, мешающее двигаться вперед?
Проработать материнскую травму — не значит обвинить во всем мать. Просто сваливая на нее вину, мы избегаем ответственности. Но суть проработки материнской травмы в том, чтобы взять на себя личную ответственность за свою жизнь. Этим мы окажем услугу не только себе, но и матери и всему миру.
Источник: книга Бетани Уэбстер «Обретение внутренней матери»
Это новаторское исследование личных, культурных и глобальных последствий травмы поколений, которая передается от матери к дочерям. Психолог Бетани Уэбстер объясняет как женщины из поколения в поколение стараются жить тихо, сдерживают свой потенциал. Книга призвана разорвать деструктивный цикл.