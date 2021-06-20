Материнская травма: зачем женщины рушат жизни дочерей?

Безропотность, пассивность, неспособность отстаивать свои границы — эти качества, сильно мешающие жить хорошо, могут передаваться из поколения в поколение, от одной женщины к другой, считает психолог Беттани Уэбстер.

В книге «Обретение внутренней матери» она рассказывает о механизме передачи материнской травмы и объясняет, почему некоторым матерям хочется видеть дочерей слабыми и тихими.

А еще делится стратегиями, которые мы можем использовать, чтобы исцелить себя и не дать нашим детям пережить ту же боль.

Материнская травма: что это?

Материнская травма возникает у тех женщин, которые растут в патриархальных семьях и которым с детства внушают: «рожать детей — твое предназначение», «если тебе с трудом дается материнство, с тобой что-то не так», «мало успеваешь — сама виновата».

Такое давление со стороны родителей и окружения вызывает у женщины сильное беспокойство, эмоциональную боль, гнев, депрессию. И если не проработать этот негативный опыт, он будет неосознанно передан детям — через пассивные (а иногда агрессивные) формы эмоционального отчуждения. Лишь признав то, что мы пережили, мы можем все изменить.

Сочувствие, которое мешает

Как правило, дочери сильнее, чем сыновья, сочувствуют материнской травме и ее нереализованности. Они воспринимают мать как жертву мужского пренебрежения. И это провоцирует девочек принимать боль на себя, что приводит к токсичному слиянию и мешает жить счастливой жизнью.

Часто это происходит бессознательно. Чтобы не лишиться любви и поддержки самого значимого человека, дочь присваивает себе ограничивающие установки. Это некое подобие преданности и залог эмоционального выживания.

Девочка может думать, что реализовать свой потенциал до конца опасно, так как в этом случае мать отвергнет ее. Она интуитивно понимает, что ее полное самоопределение вызовет горе и ярость матери, поскольку той пришлось жертвовать собой.

Сострадание к матери, желание угодить ей и страх конфликта могут убедить дочь в том, что безопаснее быть незаметной и не высовываться.