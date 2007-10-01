Мать в роли... обвинителя

Дочь говорит маме: «Мы накупили массу продуктов, надеюсь, тебе не придется ходить в магазин в ближайшие несколько дней». Та отвечает: «Я так и знала, что увижу тебя не раньше чем через пару недель». Некоторые матери инстинктивно задевают нас за самые уязвимые места и делают это независимо от того, сколько нам исполнилось лет. Их слова мгновенно превращают любого из нас в плохого сына или плохую дочь. Как изменить ситуацию?
Признать, что вами манипулируют
«Если мы сильно привязаны к матери, непросто понять, что она нами манипулирует, а мы на самом деле ни в чем не виноваты, — говорит Екатерина Михайлова. — Признать это нелегко, поскольку за многие годы мы глубоко вобрали в себя (интериоризировали) этот тип взаимоотношений с ней. И, став взрослыми, по-прежнему ощущаем страх быть отвергнутыми, если перестанем соответствовать маминым требованиям».
Чтобы освободиться от навязанного чувства вины, понадобится оградить себя от ее желаний, преодолеть запреты, которые она установила. Возможно, стоит поменять работу или предпочесть другое дело, если вы занимаетесь им по настоянию мамы.
А может быть, расстаться с партнером, кандидатуру которого она так тщательно подбирала для вас. Все это поможет понять: вопреки ее прогнозам, мир не рухнул, когда вы взялись за осуществление собственных планов.
Не ловить наживку
«В случае эмоционального шантажа — а именно так можно назвать навязывание чувства вины другому человеку — нужно помнить о том, что вам вряд ли удастся изменить поведение матери, измениться может лишь ваше отношение к ситуации, — подчеркивает Екатерина Михайлова. — Наберитесь сил признать, что ваше поведение помогает ей продолжать играть в ее любимые игры». Попробуйте изменить угол зрения и увидеть в матери не всесильного демона, а всего лишь человека, который не умеет по-другому строить отношения. «Вполне возможно, что попросить о чем-то вас, взрослого человека, маме непросто, и она делает это таким вот странным образом, — замечает Екатерина Михайлова. — Только почему вы сердитесь, вместо того чтобы просто сказать: «Я не готов(а) обсуждать это сейчас…»?» Конструктивный диалог можно строить, лишь контролируя свое поведение, без обвинений.
К эмоциональному шантажу нередко прибегают родители, у которых нет своей жизни, собственных интересов
Полезно также разобраться, нет ли в ваших отношениях с мамой чего-то такого, в чем вы действительно виноваты. «Если вам есть за что всерьез упрекнуть себя, оставшись с мамой наедине, попросите у нее прощения — искренне и продуманно», — советует Екатерина Михайлова. Есть большая вероятность, что напряжение в ваших отношениях начнет постепенно спадать.
Переключить внимание
К эмоциональному шантажу нередко прибегают родители, у которых нет своей жизни, собственных интересов. Из-за этого они словно подтягивают детей поближе и пытаются жить их жизнью, совершенно не замечая, что те буквально задыхаются от такой близости. «Посмотрите на свою мать отстраненно и подумайте, чем бы «эта женщина» могла заниматься, — предлагает Екатерина Михайлова. — Может быть, в юности она увлекалась живописью? Предложите ей снова заняться рисунком, купите то, что для этого нужно, найдите место, где она сможет рисовать в свое удовольствие. Возможно, с вашей помощью она найдет свое увлечение». Но и времени, чтобы вмешиваться в вашу жизнь, у нее окажется гораздо меньше.
Составить график
Каждый раз, уезжая от матери, Марианна опаздывает на автобус: в тот момент, когда она собирается уходить, мама начинает жаловаться, что дочь провела c ней мало времени, а та, доказывая обратное, забывает обо всем. «В отношениях необходимы четкие границы, — уверена Екатерина Михайлова, — но нужно время, чтобы их установить. Так, одна из моих клиенток в течение шести (!) лет приучала маму начинать телефонный разговор не с жалобы на плохое самочувствие, требования срочно что-то сделать, а с вопроса, есть ли у дочери сейчас возможность говорить».
Поскольку именно математическая точность помогает свести к минимуму подобные конфликты, приехав в гости, сразу же скажите родителям, во сколько уедете; заранее предупредите, что проведете на даче не весь отпуск. Разговор не стоит начинать со слов «Я не могу (не хочу)» — эта «детская грамматика» вряд ли поможет установить взрослые отношения. Скажите лучше о своих намерениях и чувствах. Если же ситуация зашла слишком далеко, вернуть ее в русло поможет радикальное средство: не бойтесь слегка «встряхнуть» маму, вернуть ее к реальности, напомнив, что вы повзрослели и живете не по ее, а по своим правилам.
Не жертвовать собой
«Случается, что взрослые сын или дочь сами не хотят менять свои отношения с матерью, — говорит Екатерина Михайлова. — В какой-то степени им даже нравится, что мама от них зависит, лестно, что именно их она просит помочь. Такие дети говорят: «Я — это вся ее жизнь». Если вам неприятно, что вас используют, но в то же время такие отношения парадоксальным образом дают ощущение собственной значимости, вы стоите перед выбором: оставить все как есть (в том числе и свою роль «почетного донора») и перестать ждать от матери того, чего она никогда не сможет вам дать, или начать длительную, непростую работу, цель которой — установить эмоциональную дистанцию в отношениях».
Дочери переживают сильнее
Кто больше подвержен действию материнских упреков — дочери или сыновья? «Сильнее переживают девочки, — говорит Екатерина Михайлова. — Умение уступать, заботиться о других, ценить человеческие отношения вписывается в традиционный набор желательных черт характера и поведения именно дочерей. „Хорошая девочка“ должна быть все время начеку: не виновата ли она в чем-то, не надо ли что-то исправить, достаточно ли она позаботилась о…
Переживания сыновей несколько иные. Мальчик быстрее учится проецировать свои чувства на других людей или отрицать их вовсе (именно так срабатывают механизмы психологической защиты). Что вполне объяснимо: молодым людям положено быть смелыми, независимыми, уметь идти на конфликт, а значит, задевать чьи-то чувства, интересы и не очень беспокоиться о том, как воспримут их слова и действия другие, даже близкие им люди».
Будьте готовы к тому, что ваше сопротивление усилит настойчивость матери: возможно, она даже прибегнет к одному из самых эффективных методов — нападению или изображению жертвы. Так как большинство делают это бессознательно, последуют бесконечные разговоры, споры, выяснения, которые потребуют от вас уверенности, последовательности и твердости. А значит, работу над вашими отношениями вам придется начать с себя.
Уметь лавировать
Чтобы добиться необходимой дистанции в отношениях, некоторые решаются прибегнуть к крайнему средству — обману. «Не стоит меня ждать, до конца месяца я точно не смогу приехать — ревизия на работе». Путь лжи прост, но он не снимает проблемы эмоциональной зависимости. Это касается и формального разрыва с матерью: в конечном итоге это всего лишь способ перестать контактировать с ней, а не решение проблемы. В какой-то момент мы вновь рискуем столкнуться с теми же претензиями.
Как же действовать? Настаивайте на соблюдении собственных границ, потому что они создают пространство, внутри которого вы строите свою жизнь. Следуйте собственным потребностям и приучайте себя не оглядываться на маму — что она подумает, что скажет. Только тогда можно надеяться, что ее слова утратят над вами власть и вы перестанете вздрагивать, когда она вновь нажмет на ваше больное место.
Вы легко ответите ей «нет» и не ощутите себя виноватым или, наоборот, скажете «да», искренне соглашаясь с ней. Если у вас это получится, значит, мама утратила свою способность приводить вас в отчаяние. Возможно, впереди у вас новые отношения: вы наконец сможете познакомиться с реальным человеком и в дальнейшем иметь дело с ним, а не с фантастически всемогущей Мамочкой из вашего давно закончившегося детства.
Екатерина Михайлова — психотерапевт, кандидат психологических наук, ведущая авторской рубрики Psychologies.