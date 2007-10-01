Мать в роли... обвинителя

Дочь говорит маме: «Мы накупили массу продуктов, надеюсь, тебе не придется ходить в магазин в ближайшие несколько дней». Та отвечает: «Я так и знала, что увижу тебя не раньше чем через пару недель». Некоторые матери инстинктивно задевают нас за самые уязвимые места и делают это независимо от того, сколько нам исполнилось лет. Их слова мгновенно превращают любого из нас в плохого сына или плохую дочь. Как изменить ситуацию?

Признать, что вами манипулируют

«Если мы сильно привязаны к матери, непросто понять, что она нами манипулирует, а мы на самом деле ни в чем не виноваты, — говорит Екатерина Михайлова. — Признать это нелегко, поскольку за многие годы мы глубоко вобрали в себя (интериоризировали) этот тип взаимоотношений с ней. И, став взрослыми, по-прежнему ощущаем страх быть отвергнутыми, если перестанем соответствовать маминым требованиям».

Чтобы освободиться от навязанного чувства вины, понадобится оградить себя от ее желаний, преодолеть запреты, которые она установила. Возможно, стоит поменять работу или предпочесть другое дело, если вы занимаетесь им по настоянию мамы.

А может быть, расстаться с партнером, кандидатуру которого она так тщательно подбирала для вас. Все это поможет понять: вопреки ее прогнозам, мир не рухнул, когда вы взялись за осуществление собственных планов.

Не ловить наживку

«В случае эмоционального шантажа — а именно так можно назвать навязывание чувства вины другому человеку — нужно помнить о том, что вам вряд ли удастся изменить поведение матери, измениться может лишь ваше отношение к ситуации, — подчеркивает Екатерина Михайлова. — Наберитесь сил признать, что ваше поведение помогает ей продолжать играть в ее любимые игры». Попробуйте изменить угол зрения и увидеть в матери не всесильного демона, а всего лишь человека, который не умеет по-другому строить отношения. «Вполне возможно, что попросить о чем-то вас, взрослого человека, маме непросто, и она делает это таким вот странным образом, — замечает Екатерина Михайлова. — Только почему вы сердитесь, вместо того чтобы просто сказать: «Я не готов(а) обсуждать это сейчас…»?» Конструктивный диалог можно строить, лишь контролируя свое поведение, без обвинений.