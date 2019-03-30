«Все, что ни делается, — к лучшему». Не стоит искать в этой фразе сакральное знание об устройстве мира — человек, который точно знает, чем все кончится, по сути, примеряет на себя одеяния Господа Бога. Для меня она, как и присказка Вольтера «Все к лучшему в этом лучшем из миров», выражает особое отношение к миру — оптимистическое.
Оптимист считает, что стакан наполовину полон, что во всем можно найти положительную сторону. И даже из ситуации драматической он старается извлечь ценный опыт, о чем сказал однажды далай-лама: «Если ты потерпел неудачу, не упусти урок».
С этой позицией, очевидно, не согласится пессимист, который убежден в обратном: все, что ни делается, ведет к неприятностям или катастрофе. Такие собеседники могут спорить до хрипоты и не придут к согласию, потому что объективной правды здесь нет. Это разные способы интерпретации одних и тех же фактов.
Как показал американский психолог Мартин Селигман, оптимисты воспринимают хорошие события как закономерные и контролируемые, а плохие — как случайные и неконтролируемые. В точности как в поэме Александра Блока «Возмездие»: «Сотри случайные черты — и ты увидишь: мир прекрасен». У пессимистов же, наоборот, удачи случайны, а мир закономерно ужасен.
Чья позиция выигрышнее — если говорить о нашем благополучии?
Прежде чем «включать» в себе оптимиста или пессимиста, стоит вспомнить о том, что существует еще и адекватная оценка, рациональный расчет, способность соотнести ситуацию с опытом. Согласитесь, если ваш знакомый всегда вел себя определенным образом, нет оснований думать, что в следующий раз он поступит иначе.
Оптимизм человека, который подменяет верой то, что можно проанализировать, выглядит наивным и поверхностным.
Оптимистами и пессимистами нас делает опыт самых первых дней, недель и месяцев жизни
Но часто объективных критериев оценки реальности не существует, и тогда нам приходится либо надеяться на лучшее, либо готовиться к худшему. И вот здесь в большинстве случаев оптимизм выигрышнее пессимизма.
Ведь наши взгляды на мир не столько отражают реальность, сколько ее формируют. Тот, кто верит в свободу воли, действует иначе, чем тот, кто считает, что все предопределено. И результаты получаются разные, потому что они обусловлены разными действиями.
Пессимизм призывает нас опустить руки: раз любые действия обречены на провал, они лишены всякого смысла. Оптимизм, напротив, поддерживает наши усилия и потому приводит к лучшим результатам. Так что верить в лучшее не то чтобы правильно, но, по крайней мере, полезно.
Правда, надо признать, что свои жизненные установки корректировать нелегко: оптимистами и пессимистами нас делает опыт самых первых дней, недель и месяцев жизни. Именно тогда мы начинаем воспринимать окружающий мир как место враждебное или доброжелательное. Сознательно изменить это ощущение не всегда помогает даже глубокая терапевтическая работа.
Но приучить себя первым делом критически оценивать ситуацию не помешает любому из нас. В конце концов, вода в стакане — наполовину пустом или полном — занимает 50% объема. И во многих обстоятельствах это будет самой правильной формулировкой.
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