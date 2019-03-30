«Все, что ни делается, — к лучшему». Не стоит искать в этой фразе сакральное знание об устройстве мира — человек, который точно знает, чем все кончится, по сути, примеряет на себя одеяния Господа Бога. Для меня она, как и присказка Вольтера «Все к лучшему в этом лучшем из миров», выражает особое отношение к миру — оптимистическое.

Оптимист считает, что стакан наполовину полон, что во всем можно найти положительную сторону. И даже из ситуации драматической он старается извлечь ценный опыт, о чем сказал однажды далай-лама: «Если ты потерпел неудачу, не упусти урок».

С этой позицией, очевидно, не согласится пессимист, который убежден в обратном: все, что ни делается, ведет к неприятностям или катастрофе. Такие собеседники могут спорить до хрипоты и не придут к согласию, потому что объективной правды здесь нет. Это разные способы интерпретации одних и тех же фактов.

Как показал американский психолог Мартин Селигман, оптимисты воспринимают хорошие события как закономерные и контролируемые, а плохие — как случайные и неконтролируемые. В точности как в поэме Александра Блока «Возмездие»: «Сотри случайные черты — и ты увидишь: мир прекрасен». У пессимистов же, наоборот, удачи случайны, а мир закономерно ужасен.

Чья позиция выигрышнее — если говорить о нашем благополучии?

Прежде чем «включать» в себе оптимиста или пессимиста, стоит вспомнить о том, что существует еще и адекватная оценка, рациональный расчет, способность соотнести ситуацию с опытом. Согласитесь, если ваш знакомый всегда вел себя определенным образом, нет оснований думать, что в следующий раз он поступит иначе.

Оптимизм человека, который подменяет верой то, что можно проанализировать, выглядит наивным и поверхностным.